Simte tensiuni în vestiar, după ce fotbalistul a fost lăsat pe bancă la Rapid - U Cluj: „S-ar putea să fi fost deranjat”

Karen Khachanov (28 de ani și 27 ATP) are o săptămână bună la Barcelona. A ajuns în semifinale, unde sâmbătă îl va întâlni pe Holger Rune. Rusul iubește orașul spaniol și într-un interviu pentru Marca a spus că liniștea și-o găsește pe Muntele Athos.Karen Khachanov a urcat cel mai sus pe locul opt în ierarhia mondială și are în palmares șapte trofee ATP, el fiind semifinalist la Australian Open și US Open. ...