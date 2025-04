Şeful serviciilor de informaţii turce a discutat cu o delegaţia a Hamas despre aducerea de ajutoare umanitare

15:20

Tehnicianul Cosmin Olăroiu este noul selecţioner al naţionalei Emiratelor Arabe Unite, a anunţat, sâmbătă, pe X, forul din Dubai.From #ACLTwo Finalist to the #AsianQualifiers It's official, Cosmin Olaroiu will head the UAE National Team from the end of May ???????? pic.twitter. Citește mai departe...