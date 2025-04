Lumina a fost dusă cu microbuzul de la București la Chișinău

22:50

Am crezut inițial că domnul Becali și-a lăsat barbă ca să semene cu un alt mare antrenor: cu domnul Guardiola. Însă nu e așa. Însuși domnul Becali a lămurit această chestiune: dumnealui crede că datorită […] The post Gigi Becali, cel mai prezentabil domn din politică și fotbal, și-a lăsat barbă ca să semene cu Sean Connery appeared first on IMPACT.ro.