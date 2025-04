Află prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

13:40

Anul acesta, Weekend la Castel, programul Festivalului Internațional de Film Transilvania (13 – 22 iunie 2025) care aduce filmul și muzica la Castelul Bánffy din Bonțida, propune două seri pline de energie (14 și 15 iunie). Legendara formație maghiară punk VHK și post-punkerii britanici de la The KVB vor urca pe scena din fața ecranului outdoor instalat la castel, unde ulterior cinefilii vor avea ocazia […]