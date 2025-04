Cum sa te reconectezi cu realitatea, la sine și la cei din jur: Ziua fără scroll

12:00

Jazz in the Park – a daytime festival, vine și în acest an cu o serie amplă de activități menite să completeze atmosfera relaxată creată de muzica jazz, în decorul natural și autentic al Parcului Etnografic „Romulus Vuia" din Cluj-Napoca. Ediția din 2025 aduce mai mult decât muzică live: o experiență completă, construită în jurul […]