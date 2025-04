Ziua în care România a produs mai mult curent decât poate consuma: Sistemul Energetic rezistă cu greu

14:40

Influencerii online, cum ar fi Andrew Tate, alimentează o creştere a sexismului în sala de clasă, potrivit unui nou studiu al sindicatului britanic NASUWT din domeniul educaţiei. Studiul National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers vine după ce serialul Netflix „Adolescence" a împins în lumina reflectoarelor preocupările legate de fenomenul „incel", relatează Sky News.