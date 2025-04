Autostrăzile anului 2025: Ce și unde se deschide. An bun, chiar dacă n-ar aduce recorduri

02:50

Donald Trump are mari probleme în a conduce America. În trei luni de guvernare s-au strâns neașteptat de multe eșecuri. Desfășurarea celui de-al doilea mandat seamănă, oarecum, cu primul, doar că e mult mai haotic, o dezordine provocată de entuziasmul revenirii la Casa Albă și promovarea unor miniștri și consilieri cel mut mediocri, aleși exclusiv … The post Retragerea lui Trump din negocierile de pace, o veste proastă pentru Putin și bună pentru Zelenski. Frica de eșec a președintelui american appeared first on spotmedia.ro.