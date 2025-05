Superliga: CFR Cluj învinge U Cluj și rămâne în cursa pentru titlu

01:10

Singurul lucru bun despre această campanie este că s-a terminat. În rest, nu a fost nimic de ales. O continuă tăvăleala prin noroi, un șir de trădări, de minciuni, de manipulări și victimizări, populism gros. S-a încheiat cu un val de plângeri penale încrucișate și un iz gros de securism, indiferent din ce direcție am …