Neatenția face victime: un bărbat, accidentat în Roznov de un șofer care nu s-a asigurat

Campania are loc în contextul sărbătorilor pascale, când traficul rutier se intensifică, iar riscurile cresc considerabil. În perioada 18 – 21 aprilie, polițiștii nemțeni, sub coordonarea Direcției Rutiere, desfășoară o acțiune intensificată pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care se află sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.