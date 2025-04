Consiliul Judeţean Bihor a semnat contractul cu Lufthansa pentru operarea zborurilor Oradea – München. Compania aeriană germană va opera trei curse săptămânale, dus-întors, din 1 iunie

13:50

Biroul Electoral Central (BEC) a transmis, miercuri, precizări cu privire la modalitatea în care un partid care nu are candidat propriu la alegerile prezidenţiale poate face campanie pentru un anumit competitor. Formaţiunea nu are voie să producă materiale publicitare care să îndemne alegătorii să voteze un candidat, dar poate să îşi exprime public susţinerea. Membrii partidului care nu are propriul candidat pot face campanie în nume propriu, exprimându-şi opiniile, dar fără a produce materiale publicitare care să fie plătite unor terţi. De asemenea, partidul fără candidat nu poate folosi cod de mandatar financiar (CMF) al unui alt candidat.