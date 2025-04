Suparat pe Papa si dupa moarte: Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a postat niciun mesaj pe retelele sociale dupa moartea Suveranului Pontif. Doar presedintele a prezentat condoleante

15:20

In mijlocul razboiului comercial intre SUA si China, Beijingul si-a asigurat un record de rezerve de aur. Acest lucru vine in momentul in care banca centrala a Chinei a achizitionat 50 de tone de aur in februarie, urmate de cinci tone in martie, conform unui raport, relateaza publicatia indiana Economic Times. Pana in martie, China...