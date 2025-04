Tensiuni mari in SUA: FBI anunta ca a arestat o judecatoare care ar fi ajutat un imigrant sa fuga

11:20

Guvernul chinez are in vedere suspendarea tarifului de 125% pentru unele bunuri americane, relateaza Bloomberg. Potrivit unor surse, autoritatile iau in considerare eliminarea taxelor suplimentare pentru echipamentele medicale si unele substante chimice industriale, cum ar fi etanul. In plus, oficialii discuta posibilitatea scutirii de taxe a platilor de leasing pentru aeronave. La fel ca multe...