Rabla 2025. Valoarea ecotichetului pentru mașini electrice s-a majorat

20:40

Un haos perfect organizat. Aşa descriu cei mai mulţi turişti oraşul New York sau oraşul tuturor posibilităţilor. Mulţi se îndrăgostesc de el aşa că fie rămân aici şi îşi caută un loc de muncă, fie îl vizitează an de an. Cei mai mulţi turişti sunt americani, în jur de 50 de milioane pe an la care se adaugă încă 10 milioane veniţi din toate colţurile lumii. Anul acesta oraşul ar putea stabili un nou record de vizitatori.