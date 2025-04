Protest în București

11:40

În România, multe firme antreprenoriale mici și mijlocii rămân blocate într-o zonă de stagnare, deși au potențialul de a-și dubla sau chiar tripla veniturile într-un singur an. Principalul obstacol: [...] The post Greșeli frecvente care țin afacerile românești pe loc appeared first on Cotidianul RO.