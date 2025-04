România pe asfalt – Câţi kilometri de autostradă s-au deschis anul trecut, cât avem în total şi care este lungimea totală a drumurilor naţionale şi judeţene – date CNAIR

10:10

România are nevoie de venituri de 25 miliarde de lei în plus în 2025 pentru a respecta limita de deficit de 7%. O parte importantă ar putea veni din creșterea TVA cu 2 puncte procentuale și din colectare mai eficientă a TVA. Aceste măsuri ar putea aduce bugetului peste 24 miliarde de lei în plus din cele 25 de miliarde de care are nevoie bugetul de stat, arată o analiză Termene.ro.