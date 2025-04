Programul național de sprijin pentru creșterea natalității pe 2025 a fost aprobat. Anunțul făcut de ministrul Muncii

14:00

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, este în „paranoia totală” și are încredere doar în soția sa și în cercul său intim, în urma unei serii de scurgeri de informații de la Pentagon, relatează, citând surse bine informate, cotidianul britanic The Telegraph. Secretarul Apărării ar fi intrat în „paranoia totală, în modul cu spatele la […] Articolul Cine este „Yoko Ono de la Pentagon”, în care are încredere totală secretarul Apărării apare prima dată în PS News.