Scandal la examenul de barou din California. Unele dintre intrebari, scrise de persoane care nu sunt avocati, cu ajutorul inteligentei artificiale

12:40

12 state au dat in judecata administratia Trump la Curtea de Comert International din New York, miercuri, pentru a-i opri politica tarifara, declarand ca aceasta este ilegala si a adus haos in economia americana, relateaza Associated Press. Contestatarii spun ca politica pusa in aplicare de presedintele Donald Trump „este mai degraba rezultatul capriciilor sale decat...