Nicuşor Dan: Nu că am ceva personal cu domnul Ciolacu, numai că felul acesta de a guverna nu mai are pur şi simplu resurse, nu mai are încrederea populaţiei şi nu mai dă garanţia că se poate schimba ceva

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan afirmă că nu are nimic personal cu premierul Marcel Ciolacu, însă spune că ”felul acesta de a guverna nu mai are pur şi simplu resurse, nu mai are încrederea populaţiei şi nu mai dă garanţia că se poate schimba ceva”.

