Analistul eToro, Bogdan Maioreanu: Companiile aeriene şi cele de transport de marfă sunt afectate de războiul comercial

15:40

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat, vineri, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, că România este în and #39;cea mai prosperă and #39; perioadă din istorie şi se poate face and #39;mai mult şi mai bine and #39; prin menţinerea and #39;drumului drept spre Vest and #39;