Un nou atac aerian israelian asupra Fasiei Gaza a ucis 51 de persoane – bilantul total a depasit 52.000 de morti

Ultimele zile ne-au aratat urmele unei schimbari de atitudine a lui Trump la adresa lui Vladimir Putin. El si-a „aratat coltii” pentru prima data la adresa presedintelui rus, in ciuda faptului ca nu e niciun secret ca il respecta si admira pana in punctul in care liderii mondiali il considera un as in maneca Moscovei....