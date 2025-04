Întâlnirea “foarte simbolică” cu Trump din Bazilica Sfântul Petru poate deveni “istorică” dacă “vom obține rezultate comune”, afirmă Zelenski

10:50

Ministrul Economiei, Digitalizării și Antreprenoriatului, Bogdan Ivan, împreună cu ministrul Finanțelor, Tánczos Barna, a discutat miercuri, la Washington D.C., cu echipa de conducere a Băncii Mondiale despre finanțări concrete pentru proiecte care vor impulsiona creșterea economiei românești. „La Washington D.C., am avut astăzi discuții aplicate cu echipa de conducere a Băncii Mondiale, alături de ministrul […]