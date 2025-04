În așteptarea fumului alb. Favoriți, speranțe și tensiuni la Vatican

18:00

Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial, care reunește în fiecare an elita politică și de afaceri a lumii în stațiunea montană elvețiană Davos, a demisionat din funcția de președinte al consiliului de administrație, a anunțat azi forumul. „În urma anunțului meu recent și pe măsură ce intru în al 88-lea an de viață, am decis […]