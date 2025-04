Putin, pregătit de negocieri directe cu Ucraina ”fără nicio condiţie prealabilă”, anunţă Kremlinul

11:20

O carte despre controversatul interviu Panorama al BBC cu Diana, Prinţesa de Wales, urmează să fie publicată la sfârşitul acestui an. "Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-up: The Betrayal of Princess Diana", de Andy Webb, va conţine materiale inedite referitoare la scandalul privind metodele folosite de jurnalistul BBC Martin Bashir pentru a obţine interviul.