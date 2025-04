Superliga: Universitatea Craiova pierde cu U Cluj

19:20

Pompierii intervin, vineri, pentru stindegerea unui puternic incendiu care a cuprinsă o casă şi un garaj din Sectorul 3 al Capitalei. Incendiul are loc în cartierul Titan, lângă magazinul Auchan. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la o casă şi o anexă (garaj), pe strada Cuibaru Ioan, sector 3, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu flacără … The post Incendiu puternic în Sectorul 3 din București. O persoană a fost rănită (Video) appeared first on spotmedia.ro.