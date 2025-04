Cum a reacționat acest bărbat, după ce și-a dat seama că și-a cumpărat propria mașină furată anterior

16:10

Bulă, la ora de anatomie, este întrebat de către profesoară dacă inima are picioare… – Are, doamna profesoară! – Dar cum așa, măi, Bulișor? – Păi… treceam, aseară, pe sub fereastra dumneavoastră și am auzit când cineva vă spunea… „Inimioară, desfă piciorușele!"