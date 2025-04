Provincia din China unde se află aproape jumătate dintre cele mai înalte 100 de poduri din lume. Acum construiește unul care le va întrece pe toate VIDEO

20:30

O serie de cutremure aparent obișnuite ar putea, de fapt, să servească drept acoperire pentru teste nucleare subterane nedeclarate – aceasta este concluzia îngrijorătoare a unui articol recent publicat în Bulletin of the Seismological Society of America, semnat de Joshua Carmichael și colegii săi de la Laboratorul Național Los Alamos din Statele Unite, relatează Newsweek.