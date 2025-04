Rata de aprobare a lui Trump la 100 de zile de mandat, mai scăzută decât a oricărui președinte din ultimele șapte decenii – sondaj CNN

01:50

Preşedintele interimar Ilie Bolojan nu consideră că a încălcat Constituţia, afişându-se în campania electorală cu Crin Antonescu, şi nici când a afirmat public că-l va vota pe acesta la alegerile prezidenţiale. „Omul Ilie Bolojan are dreptul la opţiune”, afirmă preşedintele interimar. Întrebat, sâmbătă, la Prima TV, dacă nu a încălcat Constituţia când s-a afişat cu … The post Bolojan, întrebat dacă a încălcat Constituția afișându-se în campanie cu Crin Antonescu: Omul Ilie Bolojan are dreptul la opțiune appeared first on spotmedia.ro.