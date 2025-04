Răzvan Lucescu vrea în Liga Campionilor: „Fiecare meci, de acum încolo, este o finală”

21:20

Am ajuns s-o vedem și pe asta! Se plâng antrenorii că jucătorii străini îi trădează, că pun condiții că nu se antrenează dacă nu sunt titulari, că se dau accidentați, că nu au atitudine, că sunt tabere, că nu pun suflet. Bravos, am descoperit mersul pe jos și apa caldă!După Mircea Rednic, de la UTA, a doua zi a venit rândul lui Ilie Stan, de la Gloria Buzău. ...