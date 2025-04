Cât de periculoase sunt alimentele ultraprocesate, conform unui studiu la scară largă. Care sunt cele mai nesănătoase produse

11:10

Un copil a deteriorat grav una dintre cele mai valoroase picturi ale Muzeului Boijmans Van Beuningen, din Rotterdam, Olanda, anunță publicația AD, citată de news.ro. Opera de artă, „Grey, Orange on Maroon, No. 8”, a artistului american Mark Rothko, are o valoare estimată cuprinsă între 40 şi 50 de milioane de euro.