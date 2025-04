Angel Tîlvăr, întrevedere cu comisarul european pentru Apărare şi Spaţiu: Într-un context geopolitic dinamic, investiţiile în apărare reprezintă nu doar o necesitate de securitate, ci şi o oportunitate de consolidare a solidarităţii europene

13:10

Producătorii români Ioana Lascăr şi Radu Stancu vor fi prezenţi la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes 2025, în cadrul căruia vor avea loc proiecţiile lungmetrajului „O Riso E A Faca/ I Only Rest In The Storm/ Mâine va fi o nouă zi”, regizat de Pedro Pinho şi coprodus de compania deFilm, Still Moving (Franţa), Bubbles Project (Brazilia) şi produs de companiile Uma Pedra no Sapato şi Terratreme Filmes (Portugalia).