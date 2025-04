Hoţii de la Mănăstirea Izbuc au fost prinşi cu focuri de armă. Poliţiştii din Bihor au descins în Borşa

08:20

Ca de obicei, Bihorel are propria versiune a evenimentelor petrecute săptămâna trecută: Mega-preotul a slujit de Paște, deși era suspendat pentru două cartonașe galbene de comisia de disciplină. „Pe mine nu mă atinge dojana Preasfințitului. Eu am drumul meu, am biserica mea. Dacă mă enervez, îl chem pe patriarhul Kiril, să mă ia sub oblăduirea lui”.