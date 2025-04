Ucraina prezintă o contraofertă la armistiţiul de trei zile declarat de preşedintele rus Vladimir Putin

08:20

Într-un an care nu a fost favorabil multor acțiuni importante de pe piața de capital, Berkshire Hathaway a […] The post Un ETF recent lansat urmărește plasamentele investitorului miliardar Warren Buffett; Compania sa Berkshire Hathaway – randament de 17% de la începutul anului, în timp ce S&P 500 este în scădere cu 6% appeared first on Financial Intelligence.