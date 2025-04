Critici dure privind modul in care a fost organizata dezbaterea Digi24: „Mi s-a facut rau fizic. Ce a facut Digi 24 in seara asta va fi in istoria celor mai urate linsaje mediatice, cot la cot cu Antena 3 si Realitatea TV”

12:40

O tanara in varsta de 18 ani di Iasi, aflata in excursie in judetul Harghita, s-a inecat in lacul Frumoasa, ea ajungand in apa dupa ce a fugit de un urs. „La data de 25 aprilie 2025, in jurul orei 18:00, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca trupul unei persoane plutea in...