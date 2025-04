Moment istoric: Dacia a produs 8 milioane de vehicule la uzina de la Mioveni

15:10

Duel în off-road între Nissan Frontier și Toyota Tacoma Care pick-up japonez se descurcă mai bine în off-road? Cei de la Edmunds Cars au vrut să afle, iar pentru acest lucru au pus la duel un Nissan Frontier și o Toyota Tacoma. Aflați în video cine s-a descurcat mai bine. nissan, toyota, off road, toyota tacoma, nissan frontier, frontier, tacoma, frontier tacoma, frontier off road, tacoma off road...