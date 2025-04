Virgiliu Gheorghe: Digitalizare. Card. Buletine - Pană de credibilitate

11:10

Am fost invitat să moderez o Conferință „Turul II Înapoi” pentru care Pompiliu Diplan de la Starea de Libertate a închiriat mâine o sală de hotel în București. Acesta este răspunsul pe care l-am dat organizatorilor ad-hoc, după ce am consultat lista invitaților și am analizat pozițiile unor participanți, de veritabili actori sau figuranți ai Sistemului: