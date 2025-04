Paramedicul din Gaza retinuti timp de 5 saptamani de Israel a fost eliberat. El este unul dintre cei doi supravietuitori ai atacului israelian din martie care a ucis 15 lucratori umanitari

16:40

Elena Udrea a reusit sa obtina o prima decizie favorabila in instanta. Tribunalul Prahova a decis, marti, sa-i fie redusa cu aproximtiv 10 luni pedeapsa de sase ani de inchisoare aplicata in dosarul „Gala Bute”. Udrea ceruse in instanta deducerea din pedeapsa a perioadelor in care a stat in arest preventiv si in arest la...