H.D.Hartmann: „Dacă situația degenerează, se poate ajunge la măsura extremă de dură de nerecunoastere a ALEGERILOR”

Populația cu domiciliu oficial în România a scăzut, în ianuarie, sub pragul de 22 de milioane. De altfel, numărul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani îl depășește pe cel al copiilor sub 14 ani, fapt ce va pune presiune asupra sistemului social și economic. Țara noastră are din ce în ce mai puțini locuitori, […]