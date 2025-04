Trump vrea să reducă taxele vamale pentru China: implicaţii economice globale

12:10

Europa Centrală are un spaţiu fiscal limitat pentru a contracara lovitura economică dată de taxe, având în vedere nivelul ridicat al deficitelor în această regiune dependentă de exporturi, şi trebuie să găsească noi motoare de creştere pe fondul restructurării economiei mondiale, estimează Moody and #39;s Analytics, o divizie de analiză a Moody and #39;s separată de cea care acordă ratinguri de ţară