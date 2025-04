„Elevă model. Chipul ei luminos va rămâne mereu viu în inimile noastre”. Cine era tânăra din Iași înecată într-un lac după ce s-a speriat de urs

03:10

Devenind ateu sau chiar născându-te ateu, nu scapi de niciuna din marile întrebări care frământă mintea omenească de la începuturile ei și până-n zilele noastre: de unde venim, cine suntem, încotro ne ducem și care este rostul nostru în lume, alături de altele cum ar fi: ce este materia, ce este spiritul, ce este timpul, ce este spațiul etc., etc... Nu, ateismul nu are puterea de-a răspunde la astfel de întrebări. Articolul Între malefic și grotesc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.