Companiile mici și foarte mici au crescut numărul de joburi

08:40

Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China (MIIT) a anunțat noi standarde naționale obligatorii de siguranță pentru bateriile vehiculelor electrice, care urmează să intre în vigoare la 1 iulie 2026. O cerință-cheie a regulamentului revizuit este ca bateriile să nu mai prezinte niciun risc de incendiu sau explozie. Producătorii au un an pentru a respecta […] The post Standarde de siguranță stricte pentru bateriile chinezești appeared first on ZIUA CARGO.