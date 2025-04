CSAT a decis: Romania va accesa un credit consistent pentru a-si „imbunatati capabilitatile militare”

07:40

Presedintele american Donald Trump a semnat marti un decret prin care relaxeaza temporar taxele vamale pentru producatorii de automobile care fabrica in Statele Unite cu piese importate, in special prin evitarea unui cumul al acestor taxe in vigoare de la inceputul lunii aprilie, transmite Reuters. Acest anunt survine in momentul in care urmeaza sa marcheze...