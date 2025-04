Simion: Sunt singurul candidat care are PRIETENI în actuala Administrație Trump

George Simion spune că este singurul candidat la alegerile prezidențiale care este cunoscut la Washington și are relații cu Administrația Trump. Afirmațiile au fost făcute într-o emisiune la Realitatea Plus. „Sunt singurul dintre competitorii care are relații instituționale, este cunoscut la Washington și are prieteni în actuala administrație Trump. Dacă se mai îndoia cineva, cred […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gândul