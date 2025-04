Daniel Pancu a urmărit Barcelona - Inter în studioul GSP Live Special: „Poți doar să te ridici și să aplauzi!”

17:10

Cristi Chivu, antrenorul Parmei, e pe lista lui AS Roma, care se va despărți de Claudio Ranieri la finalul sezonului.Fost căpitan la AS Roma, Cristi Chivu se poate întoarce la prima echipă italiană din carieră. Antrenorul român a avut nevoie de 9 meciuri la Parma pentru a impresiona în Serie A.Cristi are două victorii, 6 remize și un eșec pe banca „cruciaților”. Cel mai important succes e cel cu Juventus, scor 1-0. ...