UE arată lecțiile penei de curent din Spania și Portugalia: Este nevoie de un kit de supraviețuire

Ambasada SUA a transmis, joi, cu trei zile inainte de prezidentiale un nou mesaj avertisment catre autoritatile romane. „A crede in democratie inseamna a recunoaste ca fiecare cetatean are dreptul la opinie. Nu ar trebui sa ne fie frica de oamenii nostri, chiar si atunci cand acestia isi exprima opiniile care nu sunt in acord […] Articolul Ambasada SUA, un nou mesaj cu trei zile înainte de alegeri: „Nu ar trebui să ne fie frică” apare prima dată în PS News.