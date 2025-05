Vaslui: Adolescentă în stare critică, după ce a căzut cu bicicleta într-un canal

14:50

Claudiu Bleonţ, invitat la gala Premiilor Gopo, marţi seară, pentru a-i aduce o laudatio lui Dan Piţa, "a încercat un discurs" care însă a fost o umilire a fiicei sale, Eva. Ca urmare a reacţiilor publice, actorul a transmis un mesaj pe Facebook în care "îi cere iertare". "Dacă am făcut-o să se simtă inconfortabil, dacă am pus presiune sau dacă am transmis altceva decât dragostea mea pentru ea, îmi pare rău. În faţa tuturor, îi cer iertare în primul rând ei. Îi sunt dator cu asta, înainte de orice. Nu caut scuze şi nu vreau să justific ce s-a întâmplat", a scris actorul.