Când viitorul nu are voie să se năruie

Am să vă fac o mărturisire. M-am săturat să scriu despre A8. În mai mult de un deceniu, de când am început să scriu în Ziarul de Iaşi, am adus toate argumentele de care am fost capabil să le construiesc în favoarea A8. Le-am repetat, le-am răs-repetat în sutele de pagini scrise şi publicate fie în ZDI, fie în diversele rapoarte, scrisori deschise sau în volume de cercetare. Articolul Încă un text despre A8 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.