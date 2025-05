Germania. O mașină a intrat într-o mulțime din centrul orașului Stuttgart, rănind cel puțin trei persoane. Șoferul a fost arestat. Autoritățile nu exclud să fie vorba despre un accident.

23:00

#Israel was going to support #India in a war against #Pakistan Same day, “God’s Choosen People” caught in a mini hell & are asking for aid from the #Palestinewillbefree #Wildfires #FreePalesine #IndiaPakistan #Jerusalemfire #Jerusalem #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/MA4qT2ywAC — نمرہ خان (@0____0____1____) May 1, 2025 Pompierii au reușit să controleze flăcările în jurul autostrăzii care […]