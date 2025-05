Valerian Stan: ”Cea mai infamă minciună din această campanie îi aparține tot lui Nicușor Dan. Nici măcar Băsescu n-a mers atât de departe cu abjecția!”

00:50

Am dat o tură pe la Ateneu și, cu un drum, am intrat și pe la hotel. Ăla unde s-au cazat, pe vremuri, asasinii lui Dragnea. M-am dus până la ușa unde era Trump ăla mic. Nimeni nu m-a întrebat ce caut pe acolo. Cred că datorită ochelarilor de soare. Or fi zis că-s o babă din servicii, pe care au uitat-o Dumnezeu și casa de pensii acolo.