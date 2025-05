Atac rusesc masiv cu drone în Harkov, 47 de persoane au fost rănite

16:10

Planurile detaliate ale armatei SUA pentru o potenţială paradă militară cu ocazia zilei de naştere a preşedintelui Donald Trump, în 14 iunie, prevăd participarea a 6.600 de soldaţi, a cel puţin 150 de vehicule, 50 de elicoptere, şapte fanfare şi posibil a câtorva mii de civili, a aflat The Associated Press (AP), potrivit News.ro. Documentele […]