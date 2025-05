Gigi Becali, războinicul undelor electromagnetice, conduce în continuare, deși i-a fost luat carnetul

12:30

A fost lansat consolid8 – Synergies for Social Businesses, un accelerator național dedicat întreprinderilor sociale din regiunile mai puțin dezvoltate ale României. Programul, finanțat prin Fondul Social European+, sprijină timp de 2 ani înființarea și […] The post Sprijin pentru afacerile sociale din regiunile mai puțin dezvoltate ale României: 131 de viitori antreprenori sociali appeared first on IMPACT.ro.